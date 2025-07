Nutri Franca mira doações e capacitação para famílias carentes

Segundo Cynthia, o Nutri Franca busca conectar pessoas físicas e empresas dispostas a colaborar com o Banco de Alimentos do município, não apenas por meio de doações, mas através de uma atuação contínua e comprometida. A proposta é oferecer formação, capacitação e reeducação alimentar, indo além da simples entrega de cestas básicas.

A primeira-dama de Franca , Cynthia Milhim, participou ao vivo nesta terça-feira, 1º, do programa "A Hora É Essa!", comandado pelo jornalista Corrêa Neves Jr. na Rádio Difusora, onde detalhou o Nutri Franca, projeto que promete ser uma virada no combate à insegurança alimentar e na promoção da autonomia de famílias em situação de vulnerabilidade social. Ela estava acompanhada pela chefe de gabinete do Fussol, Raquel Melani, e pela diretora de Comunicação da Prefeitura, Andressa Neves.

Um dos pilares do Nutri Franca é o acompanhamento. Os doadores se tornam parceiros do projeto e assumem compromissos de médio prazo — no mínimo, seis meses. “Não é só doar. É doar, acompanhar e ensinar. Cada família será monitorada e incentivada a conquistar independência”, destacou a presidente do Fussol.

O projeto reforça a vertente social que Cynthia tem buscado imprimir à frente do Fundo Social de Solidariedade e se soma a outras ações realizadas em sua gestão, com foco em transformação de longo prazo.

Presença política sutil, mas significativa

Durante a entrevista, o tema político também veio à tona. Cynthia Milhim foi eleita como 1ª vice-presidente do diretório municipal do MDB em Franca, em convenção realizada no último sábado, 28, na Câmara Municipal. A participação ativa no evento gerou especulações sobre uma possível candidatura futura.