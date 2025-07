Após perder mulher e filha, idoso sofre com o sumiço do cão

Kaise era originalmente da mulher de Leonardo. O cachorro acompanhou o casal por quase duas décadas e, com o tempo, se tornou um verdadeiro membro da família. A conexão entre o idoso e o animal se fortaleceu ainda mais após uma série de perdas dolorosas. A mulher de Leonardo morreu em junho do ano passado, após complicações pulmonares decorrentes de um quadro de dengue, contraída em março. Apenas 21 dias depois, a filha do casal, que já enfrentava problemas de saúde, também morreu.

O aposentado Leonardo Mendonça, de 84 anos, vive dias difíceis desde o último fim de semana. Morador do Jardim Aviação, em Franca , ele procura pelo cachorro de estimação que desapareceu entre a noite de sábado, 28, e a madrugada de domingo, 29, após o portão da casa ficar entreaberto. O animal, chamado Kaise, está com a família há 18 anos e é considerado parte essencial da rotina do idoso.

Com o desaparecimento do cachorro, a rotina do idoso foi novamente abalada. Segundo a neta Kátia Mendonça, ele tem tido dificuldades para dormir, acorda durante a madrugada e insiste em sair pelas ruas do bairro à procura do animal. A família relata que ele está visivelmente abalado e passa a maior parte do tempo falando sobre o cachorro e buscando alguma pista do paradeiro.

Desde o sumiço, os familiares já percorreram toda a região e fizeram publicações nas redes sociais. Apesar dos esforços, nenhuma informação concreta foi recebida até agora. A suspeita é de que alguém possa ter recolhido o animal, já que as buscas nas ruas e terrenos próximos não surtiram efeito. A família também destaca que, no momento do sumiço, o cãozinho usava uma coleira vermelha.

Para Leonardo, Kaise representa muito mais do que um animal de estimação. A família faz um apelo a quem tiver qualquer informação que possa ajudar no reencontro com o cão. Quem ver o cãozinho vagando por aí pode entrar em contato através do telefone: (16) 99195-6298.