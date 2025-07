MP arquiva denúncia contra o prefeito de Cristais no caso Fundeb

As investigações sobre o caso Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) em Cristais Paulista ganharam mais um capítulo, e a favor do prefeito Elson Gomes (MDB). As denúncias de possíveis irregularidades, envolvendo transferência de verbas do Fundo para uma conta corrente da Prefeitura, também eram investigadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Nesta segunda-feira, 30, o órgão da Comarca de Franca arquivou a ação.

A denúncia foi protocolada junto à Câmara Municipal daquela cidade e também ao MP, em fevereiro deste ano pela ex-secretária de Educação Tamara Raiz. No âmbito do Legislativo, a ex-secretária pedia a abertura de uma Comissão Processante contra Elson Gomes.

No entanto, os vereadores rejeitaram, em um primeiro momento, a abertura do processo que poderia resultar em cassação do mandato do prefeito. A situação se inverteu tempo depois, e o prefeito é alvo de investigação por parte dos vereadortres.