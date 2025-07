Dois jovens caem de moto após Jeep furar sinal no Centro

Mais um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira, 1°, no Centro de Franca, provocado por um veículo que ignorou a sinalização de parada obrigatória.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento da colisão no cruzamento entre as ruas Floriano Peixoto e Marechal Deodoro. A dupla que estava em uma moto Yamaha Fazer FZ preta seguia pela via preferencial, quando teve a frente cortada por um Jeep Compass branco, que invadiu o cruzamento sem parar.

Com o impacto, os dois jovens da moto foram arremessados ao chão. Socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram atendimento no local e relataram que ambos apresentavam escoriações, mas sem sinais aparentes de fraturas. Eles foram levados conscientes para a UPA do Jardim Anita.