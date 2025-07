Após fios e pinheiros, ladrões levam fitas de LED na Estação

A onda de vandalismo e furtos na rua Joaquim Zeferino, localizada na Estação, em Franca, teve mais um capítulo na madrugada desta terça-feira, 1°. Criminosos levaram as fitas de luz de LED instaladas na fachada externa de um consultório odontológico, o mesmo local já havia sido alvo de outros dois ataques recentes.

A proprietária do imóvel, que também teve dois pinheiros arrancados nas últimas semanas e a fiação elétrica furtada em novembro do ano passado, acumula agora um prejuízo estimado em cerca de R$ 2.900. "Cada pinheiro me custou R$ 450. Levaram dois. As fitas de LED foram R$ 300 cada, roubaram quatro. E em novembro, gastei R$ 800 para repor toda a fiação elétrica", detalha a dentista.

Além das perdas financeiras, ela destaca o impacto emocional da sequência de crimes. “Fora o prejuízo psicológico! Porque nossa... A gente luta tanto pra ter as coisas. É desesperador. A gente investe para melhorar o espaço e ser receptivo aos pacientes, mas está cada vez mais difícil”, desabafa.