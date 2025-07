'Mão leve' aproveita ausência de funcionária e furta celular

Uma empresa de coleta de pedidos online, localizada no bairro Jardim Vera Cruz, em Franca, foi alvo de um furto na tarde desta segunda-feira, 30. O crime ocorreu de forma rápida e silenciosa, quando um homem se aproveitou da ausência de funcionários na recepção e levou um celular corporativo.

Segundo os proprietários, o criminoso parece ter observado a rotina do local antes de agir. Acreditam que ele já sabia que, nas segundas, tem mais movimento, além de nesta segunda-feira a recepcionista não ter ido ao trabalho, deixando o atendimento ainda mais corrido.

As câmeras de segurança da empresa registraram toda a ação. Nas imagens, o homem aparece chegando calmamente até a porta principal, observa o ambiente, entra, abre uma gaveta no balcão e a fecha sem levar nada. Em seguida, ele se afasta por alguns instantes e retorna. Aproveitando-se do descuido, coloca a mão por cima do balcão e retira o celular que estava escondido, saindo rapidamente do local.