Franca doa mais de 3 mil mudas de árvores no 1º semestre

A Secretaria de Meio Ambiente de Franca, por meio do Jardim Zoobotânico, realizou neste primeiro semestre a doação de mais de 3.040 mudas de árvores. As espécies disponibilizadas incluem variedades medicinais, condimentares, nativas e ornamentais, promovendo o verde em diferentes pontos da cidade.

Entre as mais procuradas, estão o Oiti, Ipês nas cores amarelo, branco e rosa, além de Pitanga, Resedá e Jacarandá. Essas espécies ajudam no aumento da arborização urbana, no embelezamento de áreas públicas e privadas e na recuperação ambiental de espaços degradados.

A população interessada pode retirar mudas gratuitamente no Jardim Zoobotânico, onde técnicos orientam sobre as espécies mais adequadas e a forma correta de plantio, de acordo com o local escolhido.