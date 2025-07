17º Festival de Atletismo reúne mais de 2.200 alunos em Franca

Começou nesta segunda-feira, 30, o 17º Festival de Atletismo das escolas da rede municipal de Franca. Com o apoio da Secretaria de Esporte e Cultura, o evento está sendo realizado no Complexo Poliesportivo e seguirá até o dia 4 de julho, reunindo 2.224 alunos do 5º ano de 28 escolas municipais.

O festival marca a conclusão de um projeto pedagógico desenvolvido ao longo do último bimestre pelos professores de Educação Física. O objetivo é apresentar o atletismo de forma prática, através de atividades lúdicas que estimulam o desenvolvimento motor, cognitivo, social e afetivo dos estudantes.

Além das disputas tradicionais de atletismo, o evento busca promover integração e inclusão, com a participação de alunos da Educação Especial nas diversas atividades. As provas incluem corridas de 60 metros, com barreiras, revezamento, saltos em distância e em altura, arremesso de peso e lançamento de dardo.