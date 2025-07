Emoção e criatividade marcam final do 4º e-Games em Franca

Em uma tarde repleta de adrenalina e criatividade, a grande final da 4ª edição do e-Games movimentou o Teatro Municipal "José Cyrino Goulart", no último sábado, 28, em Franca. O campeonato, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca e a empresa Torneio de Jogos Eletrônicos, reuniu dezenas de jovens competidores e um público animado para acompanhar os confrontos nos jogos Free Fire, Rocket League e Minecraft.

A competição de Minecraft teve um desafio especial e inusitado: os participantes deveriam montar uma réplica virtual do Museu Histórico "José Chiachiri", em homenagem aos 200 anos de Franca. O grande vencedor foi Saulo Stephani Salomão, de apenas 13 anos. Gabriel Eduardo Vieira ficou em segundo lugar, seguido por Lucas Henrique Almeida Alves.

No popular Free Fire, a equipe Anota a Placa conquistou o topo do pódio com os jogadores Lucas Miguel Terra de Oliveira (capitão), Kauã Nascimento, Heitor Chinaglia, Iago Guerreiro e Rafael Borja. Em segundo lugar ficou o time Storm, e em terceiro, a equipe Bar dos Colega.