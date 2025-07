Pauta fraca: Câmara vota veto parcial a programa de cão farejador

O projeto de lei, de autoria do vereador Marcelo Tidy (MDB) e aprovado pela Câmara em 27 de maio, propõe a criação do Programa Cão Farejador. A ideia é utilizar cães treinados para reforçar a segurança pública do município, com atuação no policiamento ostensivo.

A proposta é composta por cinco artigos, sendo que o terceiro – o mais robusto – foi vetado pelo prefeito. Esse artigo estabelece que o programa poderá ser implementado por meio de parcerias e operações conjuntas com a Guarda Civil Municipal e outros órgãos.

A justificativa para o veto parcial é que o trecho é considerado inconstitucional, já que somente o Executivo tem competência para propor leis sobre a organização da administração pública.