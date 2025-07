Motociclista fica em estado grave após batida em Franca

Um grave acidente no cruzamento das avenidas Rio Branco com Pascoal Publícano, no Jardim Francano, em Franca, deixou uma motociclista de 37 anos em estado grave na noite desta segunda-feira, 30. Com o impacto da colisão, a moto foi parar embaixo de um carro.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente envolveu um veículo Hyundai HB20, conduzido por um motorista de aplicativo que seguia pela avenida Rio Branco, no sentido Estação–Jardim São Joaquim.

No cruzamento com a avenida Pascoal Publícano, um dos veículos teria avançado o sinal vermelho, provocando a batida.