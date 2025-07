Casa fica destruída após incêndio na Vila Formosa

Uma casa ficou completamente destruída após um incêndio na noite desta segunda-feira, 30, na rua Pedro Berdu Dias, no bairro Vila Formosa, em Franca.

De acordo com o proprietário do imóvel, ele saiu para fazer uma entrega e, ao retornar, encontrou o cômodo do quarto em chamas. Ele ainda tentou conter o fogo com uma mangueira, mas as chamas se alastraram rapidamente e destruíram completamente o cômodo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio, evitando que o fogo se espalhasse para outras partes da residência ou imóveis vizinhos. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.