Jovem se acidenta e cachorro fica para trás; busca-se a família

Um jovem ainda não identificado sofreu um acidente na noite deste domingo, 29, na avenida Champagnat, em Franca. Ele foi encontrado caído ao lado de uma bicicleta, com um ferimento na cabeça. Um cachorro de pequeno porte, da raça pinscher, estava com ele no momento do acidente, mas ficou para trás durante o resgate.

Uma mulher, que passava pela região, foi uma das primeiras pessoas a prestar socorro. Ela estava com a família dentro do carro quando. “A gente nem ia passar ali. Meu filho viu um Mustang, e meu marido virou o carro para ver. Foi aí que achamos que era um galho de árvore no chão. Quando nos aproximamos, vimos que era um rapaz caído com uma bicicleta entre as pernas”, contou a mulher, que pediu para não ser identificada.

Um funcionário de uma lanchonete próxima também ajudou. Ele teria escutado um forte barulho e foi ao local prestar auxílio ao jovem, que estava desacordado e com sangramento na cabeça. De acordo com esse funcionário, a vítima só conseguiu dizer que se chama Ismael.