Idoso morre após bater caminhonete na contramão em rodovia

Raimundo Pereira da Rocha, de 79 anos, morreu na tarde desta segunda-feira, 30, após causar um grave acidente na rodovia Ronan Rocha, nas proximidades do pontilhão de acesso ao Jardim Aeroporto, em Franca. O idoso dirigia uma caminhonete F-1000 quando entrou por engano na contramão da via, pelo trevo da avenida das Primaveras.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista seguia pela avenida paralela à rodovia quando entrou erradamente na pista. Ele percorreu cerca de 200 metros na direção contrária até bater frontalmente com dois veículos que seguiam no sentido Aeroporto–Jardim Flórida.

A frente da caminhonete e do Volkswagen Virtus ficaram completamente destruídas. Um terceiro veículo, um Volkswagen Fox, também se envolveu no acidente. A caminhonete de Raimundo tinha placas da cidade de São Tomás de Aquino (MG).