Fusca com família avança sinal e atinge carro de APP em Franca

Um acidente envolvendo dois veículos deixou uma mulher ferida na manhã desta segunda-feira, 30, no cruzamento entre as ruas Padre Anchieta e Saldanha Marinho, na região central de Franca. A colisão ocorreu após a condutora de um Fusca avançar o sinal vermelho, colidindo contra um veículo BYD, conduzido por um motorista de aplicativo que transportava uma passageira.

Segundo informações, a motorista do Fusca estava acompanhada do marido e de seus três filhos pequenos. Com o impacto, ela bateu a cabeça, relatou náuseas e se queixou de fortes dores na perna esquerda. Apesar da gravidade do impacto e dos danos em ambos os veículos, o marido e as crianças saíram ilesos.

O condutor do BYD e sua passageira também não sofreram ferimentos. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a motorista ao pronto-socorro de Franca para avaliação médica.