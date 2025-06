Homem que vendia drogas na ponte de Rifaina é preso em flagrante

Uma operação integrada entre a Guarda Civil Municipal de Rifaina e a Polícia Militar de Sacramento (MG) resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas, na noite da última quinta-feira, 26, na região próxima à ponte que liga os estados de São Paulo e Minas Gerais.

A ação foi desencadeada a partir de informações captadas pelo sistema de inteligência e monitoramento da GCM de Rifaina, que identificou movimentações suspeitas nas proximidades da divisa. Com a troca de dados entre as forças de segurança dos dois estados, a operação foi deflagrada por volta das 19h, envolvendo equipes da Patrulha Rural da PM mineira e da GCM paulista.

No local, foram abordados três indivíduos, dois deles já conhecidos como usuários de drogas e um terceiro apontado em denúncias como o responsável pela venda dos entorpecentes. Durante as buscas, os agentes localizaram porções de crack, materiais utilizados para embalar drogas, uma quantia em dinheiro e anotações com registros da comercialização do entorpecente.