Prefeitura divulga data de licitação para o transporte público

Uma das maiores licitações do governo de Alexandre Ferreira (MDB) teve seu extrato do edital divulgado, com data para a entrega das propostas para as empresas interessadas na concessão do serviço de transporte coletivo no município de Franca.

O aviso de licitação de concorrência pública, por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança, publicado no último sábado, 28, no Diário Oficial do Município, estipula prazo para recebimentos da proposta em 28 de agosto de 2025, no período das 10h às 12h, na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), em São Paulo. A sessão pública ocorrerá no dia 3 de setembro de 2025, às 14h, na própria B3.

A formatação da nova licitação contou com a participação da população, com a realização de várias audiências públicas e com a aprovação da Câmara Municipal na questão que envolve a manutenção das gratuidades e subsídio à empresa vencedora para uma tarifa mais barata, além da ampliação da frota. O valor da passagem que atualmente é de R$ 5 e deve cair para R$ 4.