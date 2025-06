Tatuadora fratura braço após acidente e motorista foge

Com o impacto, a tatuadora foi arremessada ao solo e sofreu diversas escoriações e a fratura de um dos braços. O condutor do carro fugiu do local sem prestar qualquer tipo de assistência.

Segundo o relato da vítima, o acidente ocorreu quando ela seguia em sua motocicleta sentido avenida Presidente Vargas. O semáforo abriu e, ao arrancar com a moto, um veículo Volkswagen Gol que vinha no sentido contrário fez uma conversão irregular e acabou atingindo a lateral da motocicleta.

“Estou me recuperando bem, na medida do possível, mas a fratura no braço vai me impedir de trabalhar por um bom tempo. Isso me afeta muito, pois dependo das minhas mãos para tatuar”, relatou a vítima nesta segunda-feira, 30, ainda abalada com o ocorrido.

A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, o motorista não foi identificado. A ocorrência foi registrada e a motociclista segue em recuperação em casa.