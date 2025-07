Nova ferramenta do Detran libera veículos apreendidos em minutos

Os moradores de Franca que tiverem seus veículos apreendidos agora contam com um novo serviço que promete agilidade e economia. O Detran- SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) lançou a ferramenta Live (Liberação Instantânea de Veículos), que permite recuperar o carro ou a moto em minutos, sem burocracia, diretamente pelo celular.

O sistema já está em funcionamento e pode ser utilizado para veículos recolhidos no pátio localizado na avenida Wilson Bego, 411, no Distrito Industrial Antônio Della Torre.

O serviço funciona a partir de uma conta GOV.BR com selo prata ou ouro. Ao acessar o portal do Detran-SP, o sistema reconhece automaticamente se o usuário possui veículo apreendido, mostra a localização no pátio, os valores de estadia e remoção, possíveis multas e permite o pagamento via Pix. Após a quitação, é gerado digitalmente um ofício de liberação, que dispensa a ida presencial ao Detran.