Região de Franca registra 42 mortes por doenças respiratórias

Ainda segundo os dados do Estado de São Paulo, na Região Administrativa de Franca, o cenário também preocupa:

Já as informações fornecidas pelo Estado de São Paulo, foram confirmados 10 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), 2 por Covid-19 e 5 por Influenza. Ao todo, são 17 mortes ligadas a infecções respiratórias graves no município, 7 a mais que os números fornecidos pelo município.

Franca tem enfrentado um aumento expressivo nos casos e mortes por doenças respiratórias em 2025. Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde revelam que, até o momento, foram confirmados 2 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), 2 por Covid-19 e 6 por Influenza. Ao todo, são 10 mortes ligadas a infecções respiratórias graves no município.

Em resposta ao avanço dessas doenças, o Governo do Estado de São Paulo lançou na última quinta-feira, 26, um painel digital de monitoramento da Influenza e outras síndromes respiratórias. A iniciativa é a primeira ação do Centro de Operações de Emergência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (COE SRAG), criado para reforçar a vigilância e o combate às doenças respiratórias no Estado.

O painel permite o acompanhamento em tempo real de casos e óbitos por SRAG, Covid-19, Influenza e Vírus Sincicial Respiratório (VSR), com dados detalhados por município, faixa etária, cor/raça, sexo, semanas epidemiológicas e outros filtros regionais.



Vacinação segue disponível

Como parte das medidas preventivas, a Secretaria de Estado da Saúde ampliou, em maio, a vacinação contra a gripe para toda a população acima de 6 meses de idade nos 645 municípios paulistas, incluindo Franca. A imunização é oferecida gratuitamente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).