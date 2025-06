Pastor é preso por furtar igrejas, inclusive em Franca

Os crimes mais recentes ocorreram na madrugada do último dia 9, nas cidades de Monte Azul Paulista e Severínia.

De acordo com as investigações, o suspeito agia sempre da mesma forma: arrombava portas principais e cofres das unidades da Igreja Deus é Amor em diversas cidades, utilizando a posição de líder religioso para mascarar suas atividades criminosas.

Um pastor evangélico investigado por mais de 40 furtos a igrejas, inclusive templos da cidade de Franca , foi preso na semana passada, durante a Operação “Falso Profeta”, deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo. A ação foi comandada pela Delegacia de Polícia de Monte Azul Paulista e contou com o apoio da DIG de Bebedouro e da Polícia Militar do Paraná.

As diligências da Polícia Civil começaram a ganhar força após a análise de imagens de câmeras de segurança que identificaram um carro alugado utilizado nas ações. Com o apoio da empresa locadora, foi possível rastrear o deslocamento do veículo até os locais dos crimes.

Além disso, o homem havia se hospedado em um hotel na cidade de Monte Azul Paulista na mesma noite dos furtos, o que reforçou o conjunto de provas.

O pastor já havia sido preso em flagrante em outras duas ocasiões, nas cidades de Santo André e Pirituba, também por furtos a templos da mesma denominação religiosa.