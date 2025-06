Franca promove ação contra violência a idosos

O CCI (Centro de Convivência do Idoso), que funciona no Ambulatório de Geriatria, no Centro de Saúde de Franca, localizado na rua Ouvidor Freire, 2.109, no Centro, realizou na última quinta-feira uma ação especial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa.

A atividade teve como objetivo valorizar os frequentadores do espaço e alertar sobre os diferentes tipos de violência que podem atingir os idosos, como agressões físicas, psicológicas, financeiras e casos de negligência. A proposta também incentivou a denúncia de abusos. “Foi uma ação positiva com nossos usuários do programa, proporcionando a eles momentos de ensinamentos e dinâmicas”, afirmou Waléria Mascarenhas, secretária de Saúde.

O CCI conta com equipe multidisciplinar formada por médicos, enfermeiros, psicólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. O atendimento é voltado a pessoas com mais de 60 anos que apresentam problemas cognitivos e motores, com foco na qualidade de vida e apoio aos cuidadores.