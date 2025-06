Franca abre vagas para cursos gratuitos em parceria com o Senai

Um dos cursos oferecidos é o “Microsoft Office Specialist Associate”, com foco em Word, Excel e PowerPoint. As aulas serão realizadas entre os dias 11 de agosto e 29 de setembro, às segundas e terças-feiras, das 13h30 às 17h30, totalizando 60 horas.

A Escola Municipal Profissionalizante, vinculada à Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Franca , está com inscrições abertas para três novos cursos gratuitos, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). Cada turma terá 16 vagas, com opções de aulas nos períodos da tarde e noite.

Também no período da tarde, o curso “Programação Oracle Java Fundamentals” acontecerá de 13 de agosto a 19 de outubro, às quartas e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30, com carga horária de 80 horas. Ambos serão realizados na Sala de Informática do Terminal Rodoviário de Franca, na rua Professor Laerte Barbosa, no Residencial Baldassari.

Para quem prefere o período noturno, a formação “Designer de Interface Web” será oferecida entre os dias 1º de outubro e 11 de dezembro, às quartas e quintas-feiras, das 19h às 22h. As aulas ocorrerão na sede do Senai, localizada na avenida Presidente Vargas, 2.500.