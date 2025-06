Francana empata com Itapirense em casa e segue sem vencer

A Francana empatou em 1 a 1 com a Itapirense na tarde deste sábado, 28, no Estádio Municipal "José Lancha Filho", em Franca, pela terceira rodada da Copa Paulista.

A equipe visitante saiu na frente ainda no primeiro tempo, com gol marcado por Alan Júnior, aos 40 minutos. A Francana só conseguiu reagir na etapa final, empatando a partida aos 36 minutos do segundo tempo. Apesar da insistência nos minutos finais, o time alviverde não conseguiu a virada.

Com o resultado, a Francana chegou a dois pontos somados nos três primeiros jogos disputados no Grupo 2 da Copa Paulista. A Feiticeira também empatou com a Inter de Limeira (por 0 a 0) e perdeu para o Comercial (por 1 a 0) na rodada inicial.