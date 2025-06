Mecânico é preso com armas e diz que venderia em Franca

Um mecânico de 30 anos foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira, 27, na Vila Hípica, na região Sul de Franca. O suspeito conduzia seu veículo em via pública e, quando abordado, tinha em sua posse uma arma de fogo e 43 munições de calibre 22.

A abordagem foi realizada na avenida Emílio Paludeto, quando a Polícia Militar notou um comportamento suspeito do motorista de um Fiat Uno. Dentro do veículo havia duas pessoas: o indiciado e seu filho de 11 anos. A arma encontrada no veículo era um calibre .22 da marca Rossi. De acordo com o homem, a intenção era vender o revólver para suprir sua necessidade financeira.

Ainda durante a abordagem, quando questionado sobre a origem do armamento, o mecânico confessou ter outra arma de fogo em sua casa, com mais munições. A Polícia Militar o acompanhou até o local onde foi encontrada uma espingarda .44 da marca Winchester, sem numeração visível, juntamente com 28 munições do mesmo calibre, além de 9 munições de calibre 12.