Se houver amor

Em “preto e branco e poético” vamos falar de escolhas e dúvidas, de empoderamento, culpa e silenciamento. Vamos falar de acolhimento e silêncio confortável, de poesia e busca por equilíbrio. Vamos falar de tudo que nos convém inclusive do direto de surtar nesse mundo caótico. Só não me faça pergunta difícil querendo saber se está tudo bem, porque a resposta pode ser outra pergunta: você vai dar conta de tudo hoje?

“Tá tudo bem” são três palavras, mil versões da verdade e nenhuma resposta sincera. Sempre chega o dia em que a ferida é cutucada, e aquilo que tentamos ignorar busca atenção. E na real? Não precisamos nos curar hoje, mas também não precisamos fingir que não dói. Parece que a vida quer que lidemos com as coisas de formam madura. Olha só como a vida está ousada! Existe um tipo de exaustão que vem de tentar se encaixar no passo dos outros e não no seu próprio caminho. Na verdade, essa desorientação que fica não é por causa de “um tanto de coisa” que nem sempre nomeamos, mas sim do tanto de expectativa que nós colocamos no que fazemos. Tem dias que nossas feridas se disfarçam de urgência e o passo mais honesto que podemos dar é admitir que algo dentro de nós está pedindo colo. Tentamos organizar as ideias e explicar os sentimentos, mas no fim é apenas uma vontade tremenda de ser acolhida.

Parece insano, mas podemos ser maduras e racionais e mesmo assim estarmos exaustas de sermos a parte sensata da história. Ser forte o tempo todo é o disfarce perfeito para quem não sabe pedir ajuda. E a parte mais difícil de se amar e de se cuidar é, justamente, admitir que tem dias que não dá e que precisamos ser cuidadas. Quantas vezes você já ouviu: “porque você é tão calma sempre?” Eu não sou, treino calma para não surtar. Essa prática é dialética e traz equilíbrio temporário, logo se torna autoengano e o combate continua pois tem muita coisa gritando aqui dentro.

Toda vez que forçamos leveza, nosso corpo carrega o peso. O maior perigo não está em sentir demais, mas sim em reagir sem entender de onde vem os sentimentos. Às vezes, pode ser só raiva querendo virar coragem ou o orgulho com medo de ser ferida. Preste atenção: está tudo bem se respirar antes de responder. Quem corre de tudo que sente tropeça no que não entendeu. Entre o que se sente e o que se mostra existe uma névoa difícil de atravessar. Às vezes pode ser difícil decifra-se. O mal-estar vem do outro ou da nossa expectativa? O silêncio pode parecer lugar seguro e cria um “escudo” ampliando o conflito e você pode acabar em um roteiro (ou conversa) onde ninguém diz o que realmente importa.