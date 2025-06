Dinheiro Escondido: Novas Revisões e Aposentadoria Antecipada

Assim, se você recebeu auxílio-doença e ficou com alguma sequela, é um forte candidato a ter direito ao auxílio-acidente (aliás, deveria estar recebendo tal benefício desde a alta do INSS).

Imagine só: você sofreu um acidente, ficou afastado, voltou ao trabalho (mas já não é mais o mesmo) e nunca mais ouviu falar do INSS. Pois bem... Dependendo do caso, você pode ter deixado de receber valores que, no mínimo , chegariam hoje à aproximadamente R$ 50 mil de atrasados.

Isso vale praticamente para qualquer tipo de acidente (seja no trânsito, em casa, praticando esporte, no trabalho, ou até mesmo em situações do dia-a-dia – enfim, o que acontece em qualquer lugar e de qualquer forma) e iniciando depois de ter recebido o auxílio-doença (recebendo ou não o respectivo benefício).