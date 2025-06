Jovem desaparecido afirma que sofreu uma tentativa de roubo

Kenidy Venâncio Pereira, de 23 anos, desaparecido desde segunda-feira, 23, foi encontrado. Em entrevista ao portal GCN/Sampi nesta sexta-feira, 27, o jovem afirmou que foi alvo de uma tentativa de assalto próximo à região Sul de Franca.

Segundo ele, recebeu uma quantia em dinheiro de um sócio na manhã de segunda-feira, e uma pessoa sabia desse valor.

Ele teria saído de sua casa no bairro Santa Efigênia para fazer a entrega de roupas que vende no Residencial Irineu Zanetti. Durante o trajeto, o jovem teria percebido que estava sendo seguido por um Toyota Yaris. Após concluir a entrega, Kenidy teria seguido pela rodovia Ronan Rocha e tentou buscar ajuda na base da Polícia Militar Rodoviária, mas não conseguiu contato com os policiais.