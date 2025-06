Próximo da aposentadoria, Radaelli elogia novos delegados

O delegado Daniel Paulo Radaelli, de 59 anos e com mais de 30 anos de carreira, afirmou esta semana que está prestes a se aposentar. Ele destacou o trabalho da Polícia Civil de Franca, elogiando a qualificação dos profissionais e o uso da tecnologia como aliados importantes no aprimoramento dos serviços prestados pela corporação.

Radaelli, assistente da Delegacia Seccional de Franca e responsável pela Unidade de Inteligência da Seccional, destacou a importância de um debate realizado na cidade sobre a segurança no campo. Ele ressaltou a necessidade de integração entre as forças de segurança para proteger a zona rural, com o apoio de tecnologias como o georreferenciamento das fazendas e sistemas de segurança eletrônica em tempo real. “Muitos já implantaram a segurança eletrônica em tempo real no campo, com monitoramento.”

Radaelli comentou que a Polícia Civil de Franca tem recebido atenção especial do Deinter-3 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior de São Paulo), com o reforço de policiais e agentes, além de avanços na área de inteligência. Ele destacou a CPJ (Central de Polícia Judiciária) como um exemplo de sucesso no estado.