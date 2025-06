Final do e-Games Franca agita o teatro municipal neste sábado

O Teatro Municipal “José Cyrino Goulart” será palco, neste sábado, 28, da grande final da 4ª edição do e-Games Franca, promovida pela Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca e a empresa Torneio de Jogos Eletrônicos. O evento começará às 19h, com entrada gratuita e promete reunir fãs de esportes eletrônicos para acompanhar as partidas decisivas de Free Fire, Rocket League e Minecraft.

As duas primeiras fases da competição ocorreram de forma online, e agora os finalistas disputam ao vivo o título de campeões. No Free Fire, os times que chegam à final são: Bar dos Colegas, Storm, Anota a Placa, RCN Gang, Easy, RCN Trem, B4K_ICE, Oceania, Elite DN, Dragon Force, Zenit e Os Sombrios.

Já no Rocket League, os jogadores Henrique Aguiar, Alexsander Garcia, João Victor Dias, Raul Costa, João Pedro e Bruno Gabriel disputarão a taça. No Minecraft, a missão será a construção do Museu Histórico “José Chiachiri”, com os finalistas Gabriel Eduardo, Mateus Borges, Ana Júlia, Lucas Henrique, Victor Hugo e Saulo Stephani.