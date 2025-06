Franca Basquete anuncia o 3º reforço: o armador argentino Laterza

“Laterza é um jogador de muita personalidade, que vem fazendo grandes campeonatos na Argentina e tem como grande característica a organização do jogo, sendo um jogador que dá muitas assistências, sem perder a agressividade que ele tem no arremesso”, avaliou o técnico Helinho Garcia.

O Sesi Franca Basquete anunciou, na tarde desta sexta-feira, 27, a contratação do armador argentino Juan Ignacio Laterza para a próxima temporada.

O clube francano usou as redes sociais para anunciar a nova contratação. “Nacho chega com visão de jogo, personalidade forte e sangue frio nos momentos decisivos.”

O armador argentino afirmou estar muito feliz em chegar a Franca. "Estou muito entusiasmado e ilusionado em poder conquistar grandes coisas com a equipe, alcançar os objetivos que nos propusermos e, acima de tudo, com muita vontade de estar lá e de dar tudo pelo Franca", disse Nacho.

Com o anúncio de Nacho Laterza, como é conhecido, o Franca Basquete contará com nomes de destaque, como o ala-armador Georginho, o ala David Jackson e o ala-pivô Lucas Dias, que permanecerão para a temporada 2025/2026, além do ala-armador Bennett e o pivô Cristiano Felício, reforços já anunciados ao longo desta semana.