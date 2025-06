Franca terá Centro do Autismo com 1.400 atendimentos por mês

O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) anunciou que, neste sábado, 29, será publicado no Diário Oficial do Município o chamamento público para contratar a entidade que administrará o Centro de Referência do Autismo em Franca. O local deverá realizar mais de 1.400 atendimentos multidisciplinares por mês, oferecendo acolhimento especializado para crianças, adolescentes e suas famílias.

“Será uma unidade especializada para acolher pessoas com TEA, com uma equipe completa de profissionais. Além do atendimento direto às famílias, o centro também vai atuar no suporte à nossa Rede Municipal de Ensino, aprimorando o cuidado com nossas crianças”, explicou o prefeito.

De acordo com ele, o projeto é resultado de uma união de esforços entre o Executivo e o Legislativo. “A Câmara Municipal foi muito importante, autorizando as verbas necessárias para viabilizar esse centro. É essa união entre prefeito e vereadores que a população espera”, afirmou Alexandre Ferreira.