Ex muda versão e diz que acusação contra vereador foi armação

O processo e o depoimento seguem sob segredo de Justiça, mas o advogado Antônio Milhim David explicou a motivação da mudança de versão por parte do cliente. “Ele veio se retratar para que a justiça fosse feita e ele ficasse com a consciência tranquila, não se importando que tivesse algum problema com a justiça ao lado dele. Então, ele veio se retratar para que fosse feita justiça e liberasse alguma pessoa que estivesse sendo prejudicada por ele”, explicou.

Já o rapaz justificou o principal motivo para sua nova posição. “Vai cair o pano, porque já está chegando a verdade, todo mundo está vendo realmente que é para acabar isso aí, de uma vez. Isso aí interferiu em questão pessoal minha, meus serviços, e está interferindo em muita coisa na minha vida, por um ato que ajudei a fazer e estou sofrendo as consequências agora”.

Ele também se mostrou indignado com a postura da ex-sogra, que o teria acusado, por meio das redes sociais, de envolvimento com o tráfico de drogas. “Todo mundo me conhece como trabalhador. Como chega a minha ex-sogra nas redes sociais e fala que eu sou traficante? Até boletim de ocorrência ela falou que ia fazer contra mim, sabendo que ela deixou eu ficar com a menina, deixou eu namorar com a menina, tem foto nossa na praia [...] Tem vídeo meu entregando até aliança. Ela está querendo me prejudicar até nesse lado. Então, eu vou tirar meu pé fora disso aí, entendeu?”, explicou.

Questionado sobre qual seria, afinal, a verdade por trás de toda a situação, ele respondeu: “Isso aqui já foi tudo uma armação. Ele não ofertou a moto, não ofertou R$ 600. A mãe estava aqui na delegacia, foi pegando flagrante. Queriam o dinheiro. Ela está querendo correr atrás de BO com o homem de qualquer jeito, achando que vai ter indenização. Achando que vai ter benefício”, concluiu.

O que diz a mãe?