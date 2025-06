500 prisões por pensão em 2024 expõem abandono de mães solos

Os números chamam a atenção não apenas pela alta, mas pelo que revelam: enquanto os pais inadimplentes podem chegar a ser presos, as mães seguem acumulando jornadas de trabalho, cuidados e frustrações sem qualquer garantia de que os valores devidos serão, no mínimo, pagos.

“A justiça até manda prender, mas isso não resolve o meu problema. Eu continuo sem o dinheiro. Continuo com as contas, com a lancheira para montar, com os boletos para pagar”, relata a mãe.

Durante a pandemia do coronavírus, a prisão civil dos devedores foi suspensa — o que explica a queda nos mandados entre 2020 e 2021. Em 2020 foram 52 prisões, e em 2021, apenas 71. Mas, a partir de 2022, com a retomada dos processos, os números voltaram a crescer.

O TJSP esclarece que não possui dados sobre a inadimplência em si, apenas os casos que evoluíram para prisão. Ou seja: a situação pode ser ainda mais grave do que os números sugerem. Muitas mães optam por não judicializar ou sequer conseguem arcar com os custos de um processo.