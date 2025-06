Arraiá de Claraval será realizado nesta sexta-feira e sábado

A programação musical contará com a Banda Chumbinho e Filhos em ambos os dias. Nesta sexta-feira, a dupla Léo & Vinícius se apresentará no palco. Já no sábado, 28, será a vez de Zick & Barrero animarem o público.

A festa contará com comidas típicas, quentão, apresentações de quadrilhas e shows ao vivo. “A proposta é incentivar a reunião das famílias e resgatar o espírito coletivo das festas tradicionais, como eram celebradas quando começaram”, afirmou a secretária de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Luísa Helena Cintra.

O tradicional Arraiá de Claraval será realizado nesta sexta-feira, 27, e sábado, 28, na praça central do município mineiro, a 22 km de Franca . Organizado pela prefeitura, a expectativa é que o evento reúna cerca de 5 mil pessoas.

As apresentações de quadrilha também estão garantidas: na sexta-feira, alunos das redes estadual e municipal farão suas apresentações. No sábado, será a vez do Grupo de Jovens Fiat, ligado ao Mosteiro de Claraval, levar sua dança para o arraiá.

O prefeito José Reinaldo Cintra (Avante), o Zé Reinaldo, também destacou o caráter tradicional e afetivo do evento. “O evento é uma tradição anual no calendário claravalense, e estamos preparando uma festa com tudo aquilo que há de melhor”, disse.

Com entrada gratuita e programação voltada para todas as idades, o Arraiá de Claraval começará por volta das 19h, na Praça Central.