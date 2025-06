Francana enfrenta Itapirense: ASSISTA AO VIVO AQUI

O técnico da Veterana, Wantuil Rodrigues, acredita que a equipe deve apresentar um melhor entrosamento nesta partida. “Eu gostei do futebol apresentado contra a Inter de Limeira. O próprio segundo tempo contra o Comercial foi muito bom. Acho que o ritmo da equipe melhora porque é o terceiro jogo”, disse o treinador.

A equipe esmeraldina perdeu para o Comercial por 1 a 0, fora de casa, e depois empatou em 0 a 0 com a Inter de Limeira, em casa, em jogos válidos pelo grupo 2.

A Francana receberá a Itapirense neste sábado, 28, às 16h, no estádio "Lanchão", em Franca , em busca da primeira vitória na Copa Paulista. Veja a transmissão ao vivo acima ou ouça aqui a transmissão da equipe Donos da Bola, pela rádio Difusora .

Wantuil destacou que a presença do torcedor é importante para uma equipe que joga em casa. “Esperamos contar com o torcedor no Lanchão para que ele possa nos apoiar. É o segundo ano que a Francana faz futebol o ano inteiro; isso é muito importante.”

O treinador contará com o volante Marquinhos contra a Itapirense. O jogador não atuou nas duas primeiras rodadas da equipe devido a uma lesão na coxa.

A Francana entrará em campo com a seguinte escalação: Jonathan Braz, Leandrinho, Rodrigo, Rossi e Tico; Marquinhos, Rayan, Marlon e Lacerda; Baianinho e Jhonata.

Veja a classificação do grupo 2: