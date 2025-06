Jovem de Franca, de 23 anos, reaparece após três dias sumido

A família de Kenidy Venâncio Pereira, de 23 anos, viveu momentos de angústia após o jovem desaparecer na manhã da última segunda-feira, 23, em Franca. Segundo os familiares, era a primeira vez que Kenidy ficava sem dar notícias. Mas o pai do jovem comunicou o aparecimento do filho nessa quinta-feira, 26.

O jovem, que trabalha em uma confecção de roupas, saiu de casa no bairro Santa Efigênia por volta das 7h da manhã, conduzindo seu veículo Chevrolet Cruze preto, com destino ao trabalho. Desde então, não houve mais contato, e o celular do rapaz permanecia desligado, o que mobilizou a família e amigos nas buscas.

O pai de Kenidy informou que o filho reapareceu na manhã dessa quinta-feira, 26,, está bem e se recuperando. A família preferiu não divulgar detalhes sobre os motivos do desaparecimento, mas agradeceu o apoio recebido nas redes sociais e o empenho das autoridades nas buscas. "Graças ao bom Deus, ele já está aqui, esta bem, conversando, muito obrigado", conclui o pai.