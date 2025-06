Ângela Rosa é palco de tiroteios e execuções nos últimos anos

A execução de Max Justiniano de Souza na quinta-feira, 26, não foi um caso isolado de violência. O Jardim Ângela Rosa, na região Sul de Franca, tem estampado as páginas policiais com tiroteios e assassinatos nos últimos anos, geralmente com ligação ao tráfico de drogas.

Conhecido como Tuquinha, Max morreu na rua Ângela Rosa Scarabucci. Ele estava dentro do mercado quando dois homens em uma moto chegaram. Um deles, armado, desceu e executou Max com ao menos quatro tiros, dois deles no rosto.

De acordo com a Polícia Militar, Max era conhecido por vender drogas na região da Vila Santa Cruz. A principal suspeita do crime é um acerto de contas.