Carro invade faixa, atropela motociclista e foge; ASSISTA

Um condutor de um Ford Escort atropelou um homem de 52 anos no bairro Franca Polo Club, em Franca. Após o ocorrido, o condutor fugiu do local, deixando a vítima ferida caída no chão. O caso aconteceu em 22 de junho, mas as imagens foram disponibilizadas recentemente.

A vítima, que estava em uma Honda CG 150 transitando em sua via quando um Escort invadiu a faixa, em local não permitido de conversão, colidiu com o homem, que atravessou por cima do veículo e caiu no chão. O condutor fugiu do local.

Populares que estavam passando no local pararam para prestar socorro ao homem, acionando o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que encaminhou a vítima para um hospital particular da cidade, constatando lesões corporais, além de uma fratura na mão esquerda.