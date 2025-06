Motorista é preso com carga de café sem origem e placa adulterada

A Operação Impacto Força Total, voltada ao combate de crimes na zona rural da região da Alta Mogiana, especialmente os relacionados à safra do café, a Polícia Militar Ambiental, com apoio do policiamento rodoviário, prendeu em flagrante o motorista de um caminhão Ford F-4000 prata carregado com café in natura sem nota fiscal e com a placa dianteira adulterada. A prisão aconteceu nessa quinta-feira, 26, em Pedregulho.

A abordagem ocorreu após os policiais identificarem que a placa dianteira do caminhão estava modificada, com o uso de fita isolante no terceiro caractere. Ao verificar a carroceria de madeira, a equipe encontrou uma carga considerável de café sem qualquer documentação que comprovasse sua origem legal.

Os dois ocupantes do veículo apresentaram versões contraditórias sobre a procedência do produto. Inicialmente, afirmaram que o café havia sido colhido em uma propriedade da avó do passageiro, localizada em Ribeirão Corrente.