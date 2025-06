Francana com ferida aberta e tendão exposto vive jogo de empurra

A equipe médica também orientou que os curativos da paciente sejam trocados diariamente, enquanto ela aguarda uma nova vaga no sistema de regulação, já que recebeu alta hospitalar.

Hospital das Clínicas justifica negativa

O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto informou que a solicitação de encaminhamento da paciente foi encerrada em 17 de junho, após análise da equipe de telemedicina do Siresp (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo). Segundo o HC, o pedido de internação havia sido feito dois dias antes, em 15 de junho, mas foi negado com a justificativa de que a Santa Casa de Franca possui equipe de cirurgia vascular habilitada para conduzir o caso.

Ainda de acordo com o hospital, a orientação técnica é de que o quadro clínico da paciente — uma lesão vascular crônica no tornozelo — deve ser tratado localmente e não requer intervenção endovascular, tipo de procedimento mais complexo para o qual o HC é referência. “A informação foi confirmada pela equipe de telemedicina do Siresp, que orienta que o tratamento deve ser conduzido pela equipe de cirurgia vascular e não exclusivamente por tratamento endovascular”, explicou a instituição.