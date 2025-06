Helinho entrega uniformes para crianças de projeto de basquete

O técnico do Sesi Franca Basquete, Helinho Garcia, realizou a entrega de uniformes para as crianças e adolescentes do projeto Transformando Vidas pelo Esporte. A ação aconteceu na terça-feira, 24. O projeto atende 90 crianças e jovens, de 6 a 15 anos, no Jardim Aeroporto, na região Sul de Franca.

Em reunião realizada na sede da Pastoral do Menor de Franca, que é uma organização parceira do projeto, houve a entrega dos uniformes. A instituição cede o espaço para que os treinamentos dos jovens ocorram, enquanto uma equipe multidisciplinar conduz os treinos, composta por educador físico, assistente social e estagiária, com atividades regulares duas vezes por semana, no contraturno escolar.

A intenção da iniciativa é promover o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social.