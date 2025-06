Cadê Jonathan? Acusado de agiotagem segue foragido após 24 dias

Já se passaram 24 dias desde que o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) deflagrou a Operação Castelo de Areia II, e Jonathan Nogueira dos Santos Reis, de 29 anos, continua foragido. Ele é o único dos investigados que ainda não foi preso e está na mira das autoridades, que seguem no seu encalço.

Com mandado de prisão temporária expedido pela 3ª Vara Criminal de Franca, Jonathan é acusado de integrar uma organização criminosa de agiotagem. Segundo o Gaeco, o esquema movimentou, apenas nos últimos quatro anos, aproximadamente R$ 31 milhões, sem contar os R$ 36 milhões relacionados a réus já condenados em etapas anteriores. Entre 2020 e 2024, Jonathan teria movimentado mais de R$ 6 milhões em contas bancárias.

As investigações apontam que ele fazia parte do núcleo financeiro do esquema, com depósitos de origem suspeita, padrão de transferências bancárias típico de lavagem de dinheiro e ligações diretas com nomes já condenados na primeira fase da operação.