Franca terá fim de semana de sol e temperaturas perto de 30°C

Esta sexta-feira, 27, o dia começou com nevoeiro ao amanhecer, mas logo o sol apareceu. Haverá muitas nuvens no período da tarde e à noite, embora o tempo continue seco. As temperaturas variam entre 15°C de mínima e 29°C de máxima.

Após um início com chuva e recorde de frio em Franca , a semana deve se encerrar com tempo firme e temperaturas em alta. A previsão da Climatempo indica que o sol será o protagonista do fim de semana, sem qualquer chance de chuva entre sexta-feira, 27 e domingo, 29.

Já no domingo, 29, o sol continua predominando, com aumento de nuvens a partir da tarde, mas sem alterações significativas nas condições do tempo. A temperatura volta a atingir 29°C de máxima, com mínima estável em 15°C.

Com esse cenário, o fim de semana será ideal para atividades ao ar livre, passeios em família ou mesmo descanso, sem preocupação com mudanças bruscas no clima. A baixa umidade do ar, comum nesta época, ainda exige atenção com hidratação e cuidados com a saúde respiratória.