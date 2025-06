Festivais encerram semestre das escolinhas de esportes em Franca

O encerramento do primeiro semestre das escolinhas esportivas mantidas pela Prefeitura de Franca será marcado por uma série de festivais a partir das 7h deste sábado, 28, no Complexo Poliesportivo. A programação reunirá centenas de alunos de todas as idades em torneios, apresentações e vivências esportivas.

Organizadas pela Secretaria de Esporte e Cultura, as escolinhas atendem crianças a partir dos 4 anos, adolescentes, adultos e idosos, com foco na prática esportiva e na promoção da saúde. Entre as modalidades oferecidas, estão vôlei adaptado, beach tennis, futevôlei, judô, natação, malha, bocha, truco, basquete 3x3 e tênis.

As atividades deste sábado serão realizadas simultaneamente em diferentes espaços do Poliesportivo: judô, vôlei e vôlei adaptado nas quadras externas e no Ginásio Amauri Destro; futevôlei e beach tennis na quadra de areia. O evento também contará com outras vivências esportivas abertas ao público.