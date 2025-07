Franca abre edital de R$ 4,7 mi para projetos esportivos

O secretário de Esporte e Cultura, Roberto Saad, ressaltou a importância da parceria com o terceiro setor. “A união com as OSCs amplia o acesso ao esporte em todas as regiões da cidade, garantindo mais oportunidades e inclusão para todas as idades”, afirmou.

De acordo com o cronograma, a análise das propostas será concluída no início de agosto, com homologação prevista para o fim do mês.