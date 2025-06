Motorista não percebe cones, perde o controle e bate o carro

No momento do acidente, equipes da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) realizavam manutenção na rede elétrica dos postes da avenida.

O motorista sofreu ferimentos na cabeça e no rosto. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e socorreu o homem até o hospital da cidade.

O trânsito no local estava lento no momento do acidente e também após a batida. Devido à manutenção, as empresas próximas ao acidente já estavam sem energia no momento da batida.