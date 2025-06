Homem morto em mercado é identificado em Franca

Foi identificado o homem de 37 anos que morreu na noite desta quinta-feira, 26, na rua Ângela Rosa Scarabucci, no Jardim Ângela Rosa, em Franca. Max Justiniano de Souza, conhecido como Tuquinha, era casado e deixou cinco filhos.

Max estava dentro do mercado quando dois homens em uma moto chegaram. Um deles, armado, desceu e executou Max com ao menos quatro tiros, dois deles no rosto.

De acordo com a Polícia Militar, Max era conhecido por vender drogas na região da Vila Santa Cruz. A principal suspeita do crime é um acerto de contas. A moto em que a vítima estava ficou na frente de uma casa ao lado de onde aconteceu o crime.