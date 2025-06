Polícia Civil recupera couros furtados de fábrica em Franca

A Polícia Civil de Franca localizou, na manhã desta quinta-feira, 26, os couros furtados de uma fábrica no Distrito Industrial, na região Oeste de Franca. O material foi encontrado pelos agentes do SIG (Setor de Investigações Gerais) em uma residência no bairro City Petrópolis, na região Norte da cidade.

Os policiais também identificaram um carro na garagem do imóvel. O veículo estava com placas clonadas e foi roubado em Ribeirão Preto no mês de abril. Tanto os couros quanto o carro passaram por perícia e foram apreendidos. A carga será devolvida à vítima nos próximos dias.

O furto ocorreu no fim de semana e envolveu uma empilhadeira avaliada em R$ 100 mil e cerca de 1.200 metros de couro. A empilhadeira foi recuperada na madrugada de terça-feira, 24, abandonada no bairro Jardim Aeroporto, na região Sul. De acordo com o SIG, os criminosos abandonaram o equipamento ao perceberem que estavam sendo monitorados.