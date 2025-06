Homem morre após ser baleado no rosto em mercado no Ângela Rosa

Um homem ainda não identificado morreu após ser baleado no começo da noite desta quinta-feira, 26, dentro de um mercadinho na rua rua Angelo Rosa Scarabucci, no Jardim Ângela Rosa, na região Sul de Franca.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi atingida por dois disparos no rosto, por volta das 18h30. O atirador estava em uma moto.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e está no local.